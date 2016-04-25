مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 في هجوم لمسلحين أكراد

قالت القوات المسلحة التركية في بيان إن جنديين تركيين قتلا وأصيب أربعة آخرون، اليوم الاثنين، في هجوم نفذه مسلحون أكراد في مدينة نصيبين بجنوب شرق تركيا قرب الحدود السورية.

وكانت مصادر أمنية قالت في وقت سابق إن جندياً قتل وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم وأضافوا أن الهجوم كان بعبوات ناسفة.

وقالت القوات المسلحة في بيان منفصل أمس الأحد، إن 15 مسلحاً من "حزب العمال الكردستاني" المحظور قتلوا في اشتباكات بنصيبين وبلدتي شرناق وليجه في جنوب شرق البلاد أيضاً.

وقتل آلاف المسلحين ومئات المدنيين والجنود منذ استئناف "حزب العمال الكردستاني" تمرده في الصيف الماضي بعد أن انهار اتفاق لوقف إطلاق النار استمر عامين ونصف العام.

واستبعدت الحكومة أي عودة إلى مائدة التفاوض وتعهدت بسحق "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع منذ حمل "حزب العمال الكردستاني" السلاح ضد الدولة في عام 1984.