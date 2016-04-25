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وزير العدل: بلجيكا أصبحت قاعدة خلفية لتحرك الإرهابيين

المصدر: دبي - قناة الحدث
وزير العدل البلجيكي كوين جيينس (أرشيفية)
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أكد وزير الداخلية البلجيكي، يان يامبون، أمام لجنة الشؤؤن الداخلية والحريات في البرلمان الأوروبي، وجود أخطار حقيقية تحدق بالبلاد، مشيراً إلى أنهم لا يعلمون مكانها ولا زمانها.

فيما لفت وزير العدل، كوين جيينس، إلى أن بلاده تحولت إلى قاعدة خلفية لتحرك الإرهابيين، مؤكداً أن التخطيط لهجمات بروكسل وباريس أعد في سوريا. وذكر جيينس أن بلاده قررت سحب بطاقات الهاتف مسبوقة الدفع.

وجاءت هذه التصريحات عقب ساعات على افتتاح محطة مترو مالبيك أمام حركة النقل بعد انتهاء أعمال الترميم، وفق السلطات المحلية.

وكانت محطة المترو قد شهدت في مارس الماضي أحد أقسى الاعتداءات الإرهابية التي طالت العاصمة البلجيكية، والتي راح ضحيتها 32 قتيلاً.

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