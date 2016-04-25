32 قتيلا بانفجار مصنع بتروكيميائي في المكسيك

ارتفعت حصيلة الانفجار الكبير الذي وقع في مجمع بتروكيميائي بالمكسيك، إلى 32 قتيلا بعد العثور على أربع جثث جديدة بين الأنقاض، كما أعلنت شركة بيمكس المكسيكية للنفط في بيان.

وآثار الانفجار العنيف الأربعاء الهلع بين سكان كواتزاكوالكوس، حيث يقع المجمع البتروكيميائي، وأسفر عن إصابة أكثر من 100 من الموظفين بحروق أو رضوض، ونقل عشرون منهم إلى المستشفى.

ويعود المصنع الذي ينتج يوميا 900 طن من المواد البلاستيكية، إلى السبعينيات وبدأت مؤخرا أعمال تجديد في جزء منه. وقد وقع الانفجار تحديدا في هذا الجزء حيث كان يعمل أكثر من 200 عامل.

وأكد المدير العام لشركة بيمكس أن "تسربا للغاز تسبب في الانفجار". وأضاف "نريد أن نعرف لماذا تسربت كميات غاز من الحاويات. وكل شيء يفيد أن ما حصل حادث على ما يبدو".

وغالبا ما تشهد المكسيك انفجارات في المنشآت النفطية، سواء أكانت عرضية أم نتيجة عمليات شفط غاز تقوم بها مجموعات إجرامية.