اجتماع دبلوماسي رفيع بين الهند وباكستان في نيودلهي

اجتمع دبلوماسيان كبيران من الهند وباكستان، الثلاثاء، لإجراء محادثات بعد توقف دام لعدة شهور بسبب هجوم شنه متشددون على قاعدة جوية هندية، ووصف الجانب الباكستاني الاجتماع بأنه تبادل مفيد وواسع النطاق للآراء.



ويهدف اجتماع وكيلي وزارتي الخارجية في البلدين على هامش مؤتمر إقليمي في نيودلهي إلى استئناف حوار عرقله الهجوم الذي تعرضت له قاعدة باثانكوت الجوية الهندية في يناير وأسفر عن مقتل 7 عسكريين.



وقالت المفوضية العليا الباكستانية في نيودلهي في بيان "أتاح الاجتماع فرصة مفيدة لتبادل الآراء بشأن التطورات الأخيرة".



وأضافت المفوضية أن "كل القضايا العالقة" نوقشت في الاجتماع بين وكيل وزارة الخارجية الهندية سوبراهمانيام جايشانكار، ونظيره الباكستاني إعزاز أحمد تشودري ومن بينها النزاع بين البلدين على إقليم كشمير المقسم.



ولا تزال العلاقات بين الجارتين النوويتين متأزمة. ونشبت 3 حروب بين الهند وباكستان منذ أن استقلتا في عام 1947 وكانت من بينها حربان بسبب إقليم كشمير. وأحد نقاط الخلاف هي ما إذا كان يتعين إدراج قضية كشمير على جدول أعمال محادثات السلام.