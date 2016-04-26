الأردن يحبط محاولتي تسلل وتهريب

أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية محاولة تسلل 12 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية، حاولوا اجتياز حدود المملكة باتجاه إحدى الدول المجاورة.

وقال بيان الجيش الأردني نقلاً عن مصدر عسكري مسؤول، إن قوات حرس الحدود أحبطت، أمس الاثنين، محاولة تسلل 12 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية، حاولوا اجتياز الحدود من الأراضي الأردنية باتجاه إحدى الدول المجاورة بقصد التسلل.

وطبقت قوات حرس الحدود قواعد الاشتباك مع المتسللين، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

إلى ذلك، تمكنت مديرية أمن وحماية المطارات بالتنسيق مع قسم مكافحة مخدرات المطار، من إلقاء القبض على شخص يحمل جنسية أجنبية حاول تهريب نصف كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، حيث تم تحويله والمضبوطات للجهات المختصة.