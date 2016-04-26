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السويد.. أنباء عن تسلل عناصر داعش لتنفيذ هجمات

المصدر: ستوكهولم - فرانس برس
عمليات دهم سابقة في السويد
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تسعى السلطات السويدية الثلاثاء للتثبت من معلومات حول خطر وقوع اعتداء على أراضيها، بعدما ذكرت وسيلة إعلام أن عناصر من تنظيم داعش تسللوا من العراق إلى السويد لتنفيذ عملية بالبلاد.

وذكر موقع "دايلي اكسبريسن" الإلكتروني أن أجهزة الاستخبارات العراقية أبلغت أجهزة الأمن السويدية بأن 7 أو 8 مقاتلين من تنظيم داعش تسللوا إلى السويد لتنفيذ اعتداء ضد هدف مدني في ستوكهولم.

وقالت المتحدثة باسم أجهزة الأمن السويدية سيربا فرانزن: "يمكنني أن اؤكد اننا نعمل بشكل مكثف وبالتنسيق مع شركائنا المحليين والدوليين، لنتثبت من صحة المعلومات التي تلقيناها".

ولم تشأ المتحدثة تحديد طبيعة هذا الانذار ولا تحديد ما اذا كان يتعلق بتهديد ارهابي ضد السويد.

وقالت: "نتلقى في احيان كثيرة معلومات من هذا النوع، تكون احيانا صحيحة، واحيانا اخرى خاطئة".

وأوضحت المتحدثة ان مستوى الانذار في السويد لم يتغير ولا يزال بالدرجة الثالثة على سلم من 5 درجات، داعية السويديين الى "مواصلة العيش بطريقة طبيعية".

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