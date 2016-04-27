أميركا تحذر رعاياها في تركيا من تهديدات "إرهابية"

حذرت الولايات المتحدة رعاياها في تركيا اليوم الثلاثاء من تهديدات "إرهابية" استنادا إلى مصادر "يعتد بها" ضد مناطق سياحية في البلاد.



وشهدت تركيا 4 تفجيرات انتحارية هذا العام كان أحدثها في اسطنبول الشهر الماضي.

وألقيت مسؤولية اثنين من هذه التفجيرات على تنظيم داعش بينما أعلن مقاتلون أكراد مسؤوليتهم عن الهجومين الآخرين.



وقالت السفارة الأمريكية في أنقرة في بيان أرسل بالبريد الالكتروني إلى المواطنين الأمريكيين "تواصل الحكومة الأمريكية تلقي مؤشرات يعتد بها على أن مجموعات إرهابية تسعى للحصول على فرص لمهاجمة مقاصد سياحية مشهورة في جميع أنحاء تركيا".



وقالت السفارة فيما وصفته برسالة عاجلة "المنظمات الإرهابية تستهدف السياح الأجانب في تركيا بشكل واضح".

