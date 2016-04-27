فرنسا تتهم صلاح عبد السلام بتنفيذ اغتيالات

وجهت فرنسا الى صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس والمرتبط بمنفذي اعتداءات بروكسل تهمة تنفيذ اغتيالات ذات طابع ارهابي

وأعلنت النيابة العامة البلجيكية، الأربعاء، تسليم فرنسا صلاح عبدالسلام. وأفادت النيابة العامة في بيان أنه "في إطار الملف المتعلق باعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015، تم تسليم صلاح عبدالسلام هذا الصباح (الأربعاء) إلى السلطات الفرنسية" تنفيذا لمذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة بحقه عن فرنسا في 19 مارس 2016.

وقال الادعاء الاتحادي في بلجيكا اليوم الأربعاء، إن البلاد رحلت صلاح عبدالسلام المشتبه في قيامه بدور رئيسي في هجمات باريس إلى فرنسا.

وقالت متحدثة باسم الادعاء البلجيكي "يمكنني تأكيد ترحيله".

وكان عبدالسلام (26 عاما) أبرز المطلوبين الهاربين في أوروبا إلى أن أُلقي القبض عليه في بروكسل في 18 مارس بعد ملاحقة دامت أربعة أشهر.

وقال محققون إن عبدالسلام أبلغهم أنه كان يتولى مسؤولية الإمدادات لهجمات 13 نوفمبر التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلا، وخطط لتفجير نفسه في استاد رياضي في باريس ولكنه تراجع في آخر لحظة.