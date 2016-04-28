إسرائيل تكرر اعتراضها على مبادرة السلام الفرنسية

كررت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، معارضتها الشديدة لمشروع فرنسي لعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق جهود السلام مع الفلسطينيين، وعرضت بدلا منه الاستئناف الفوري للمفاوضات الثنائية دون شروط مسبقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في، بيان إن "إسرائيل تتمسك بموقفها، وإن أفضل طريقة لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين هي عبر مفاوضات مباشرة وثنائية".

وأضاف البيان "إسرائيل مستعدة للبدء على الفور دون أي شروط مسبقة. أي مبادرة دبلوماسية أخرى من شأنها إبعاد الفلسطينيين عن المفاوضات المباشرة".

ويأتي الإعلان الإسرائيلي بعد أسبوع من إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت أن بلاده ستنظم في 30 مايو في باريس اجتماعا وزاريا دوليا في محاولة لإحياء عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.