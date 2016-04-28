اعتقال أشخاص في إيطاليا يشتبه بتخطيطهم لهجمات

اعتقلت الشرطة الإيطالية أشخاصاً يشتبه في تخطيطهم هجمات ضد أهداف في البلاد، وفق ما أعلن وزير الداخلية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، اليوم الخميس.



وقالت شرطة ميلانو في وقت سابق إنها نفذت "عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب" شمال إيطاليا بهدف منع شخصين من مغادرة البلاد للانضمام إلى تنظيم "داعش" في سوريا أو العراق.



وقال ألفانو، متحدثاً في مقابلة مع قناة كانال 5 التلفزيونية، إن من ألقي القبض عليهم "كانت لديهم نوايا خبيثة للغاية ضد بلادنا" وربما كانوا يفكرون في شن هجمات.



وستعقد شرطة ميلانو مؤتمراً صحفياً الساعة 0930 بتوقيت غرينتش لذكر تفاصيل عن الاعتقالات.