الفلبين تطالب بدوريات منسقة لحماية السفن من المتطرفين

أعلن وزير خارجية الفلبين، خوسيه رينيه ألمندراس، اليوم الخميس، أن الفلبين تبحث مع إندونيسيا وماليزيا تنسيق دوريات بحرية على طول حدودها الملاحية الجنوبية بغية حماية حركة السفن بعد سلسلة هجمات وأعمال خطف نفذها متطرفون.

وتحاول إندونيسيا الإفراج عن نحو 14 من مواطنيها خطفتهم جماعة أبو سياف المتطرفة من زورق سحب من جنوب الفلبين ودعت إلى تسيير دوريات مشتركة. كما اختطف أربعة بحارة ماليزيين.

وقال ألمندراس إن بلاده تقترح دوريات منفصلة لكن منسقة لتحديد المسارات الآمنة التي يمكن للسفن أن تسلكها.

ودعت إندونيسيا، الأسبوع الماضي، إلى دوريات ملاحية مشتركة مع الفلبين وماليزيا على أن تضم سفناً من القوات البحرية للدول الثلاث في دوريات مشتركة تملك صلاحية العبور إلى المياه الإقليمية لكل من الدول المشاركة فيها.

ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولون من الدول الثلاث في جاكرتا في الخامس من مايو لبحث التعاون.

وقال ألمندراس لرويترز بعد توقيع اتفاق قرض لتمويل مشاريع بنى تحتية مع كوريا الجنوبية إن "الموضوع يتعلق بالأمان والأمن".

وأضاف "إنها دوريات منسقة. سنقوم نحن بدورياتنا وهم سيقومون بدورياتهم في مياههم الإقليمية، وبالتالي لن يكون هناك خطر على حركة السفن مثل خطف بحارة".

ومنع ميناءان لتصدير الفحم في إندونيسيا السفن من التوجه إلى ولاية صباح في شرق ماليزيا وإلى الفلبين جراء مخاوف أمنية.

وتعتبر جماعة أبو سياف التي تشتهر بجرائم الخطف والذبح والتفجير والابتزاز واحدة من أكثر الجماعات المتطرفة دموية في جنوب الفلبين.

وتعهد الرئيس الفلبيني المنتهية ولايته، بينينو أكينو، بأن يخصص الفترة المتبقية له في الرئاسة للقضاء على الإرهابيين.

وقال متحدث عسكري إن 14 من الإرهابيين قتلوا في قصف معقل جماعة أبو سياف في جزيرة جولو منذ الثلاثاء.