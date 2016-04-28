المفوضية الأوروبية: الاتفاق مع تركيا الحل الوحيد للهجرة

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، اليوم الخميس، أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن كبح تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط هو الحل الوحيد الممكن.



وكان الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بإعادة آلاف المهاجرين من الجزر اليونانية إلى تركيا، قد واجه انتقادات بالغة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعتين للأمم المتحدة اللتين وصفتاه بأنه غير أخلاقي وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.



وقال تيمرمانز: "في اعتقادي الاتفاق مع تركيا هو الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة. من ينتقدون الاتفاق لم يقدموا لي قط بديلاً يمكننا العمل به".



وأضاف أن الشروط المسبقة لفتح الباب أمام دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي بلا تأشيرات لن يتم تخفيفها.