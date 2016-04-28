تركيا تسجن صحافيين أعادا نشر رسومات شارلي إيبدو

حكمت محكمة اسطنبول الجنائية، الخميس، على صحافيين تركيين بالسجن سنتين لكل منهما لأنهما أعادا في 2015 نشر رسم مسيء للنبي محمد نقلاً عن أسبوعية شارلي إيبدو الفرنسية، وفق ما أفاد محاميهما.

وقال المحامي بولنت اوتكو "حكمت عليهما المحكمة بالسجن سنتين"، مضيفاً أنه سيستأنف الحكم.

وأرفق حكمت تشيتينكايا وجيداء كاران مقالهما في صحيفة "جمهورييت" المعارضة في 14 يناير 2015 بجزء من الصفحة الأولى لأسبوعية شارلي إيبدو الفرنسية بعد استهداف مقرها في باريس باعتداءات في 7 يناير من ذلك الشهر.

وقتها كانت "جمهورييت" المعارضة الشرسة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصحيفة الوحيدة في العالم الإسلامي، وواحدة من خمس صحف حول العالم، أعادت نشر بعض الرسوم التي نشرتها الصحيفة الفرنسية.