تركيا: اعتقال 15 شخصاً بعد تفجير انتحاري بمدينة بورصة

المصدر: اسطنبول، أنقرة - رويترز، فرانس برس

ألقت الشرطة التركية القبض على 15 شخصاً فيما يتعلق بهجوم انتحاري شهدته مدينة بورصة شمال غرب البلاد، حين فجرت امرأة نفسها وأصابت عدداً من المارة قرب المسجد الرئيسي بالمدينة، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الخميس.

ونقلت قناتا تي.آر.تي وسي.إن.إن ترك ذلك عن وزير الداخلية، إفكان آلا، وكذلك قوله إن هناك أدلة على وجود صلة مع جماعة متطرفة لكنهما لم توردا مزيداً من التفاصيل.

وتم إحضار بعض المعتقلين من خارج بورصة ويجري استجوابهم في مقر الشرطة الإقليمي، وفقاً لسي.إن.إن ترك.

ووقع تفجير انتحاري عصر الأربعاء في جوار جامع بورصة الكبير الذي يشكل أحد رموز هذه المدينة.

وقال وزير الصحة، محمد مؤذن أوغلو، للصحافيين في أنقرة: "لحسن الحظ أن أياً من الجرحى لم يصب إصابات بالغة، جرحوا فقط بسبب تناثر الزجاج".

ورجحت صحف تركية فرضية مسؤولية تنظيم "داعش" ووقوع الانفجار قبل الأوان ما سمح بتجنب حصيلة أكبر.

كما عثرت الشرطة على بصمات الانتحارية وباشرت تحاليل للحمض النووي لتحديد هويتها.

يشار إلى أن مدينة بورصة هي أكبر رابع مدينة تركية، ويقطنها 2.7 مليون نسمة وتضم العديد من المواقع السياحية التي تعود إلى الحقبة العثمانية.

ووقع الهجوم غداة توجيه السفارة الأميركية في تركيا تحذيراً جديداً إلى رعاياها بسبب "تهديدات جدية" بحصول اعتداءات على سياح في مختلف أنحاء البلاد.

وشهدت تركيا في الأشهر الاخيرة سلسلة اعتداءات مرتبطة بالنزاع الكردي أو نسبت إلى "داعش".