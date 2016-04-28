تركيا تلبي معايير اتحاد أوروبا لإعفائها من التأشيرة

أعلن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، فولكان بوزقر، اليوم الخميس، أن العملية التشريعية اللازمة لتلبية معايير الاتحاد لإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دوله ستستكمل بحلول الاثنين.

وقال بوزقر لمحطة "إن تي في" التلفزيونية، إنه يتوقع من المفوضية الأوروبية أن توصي بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى أوروبا في تقرير تصدره الأسبوع المقبل.

وبمقتضى اتفاق توصلت إليه تركيا مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين على أوروبا، تحصل أنقرة على مساعدات واحتمال تسريع مفاوضاتها للانضمام إلى الاتحاد والتعهد بإعفاء الأتراك من التأشيرة لدخول الدول الأعضاء بالاتحاد، وهي النقطة الأهم بالنسبة إلى الناخبين الأتراك.