كيري ينتقد اعتماد الجيش الأميركي على المتطوعين

قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الأربعاء، إنه يشعر أن كل الأميركيين عليهم العثور على وسيلة لخدمة بلادهم، مشيرا إلى الحاجة لتجديد الخدمة العامة بحيث يمكن أن تؤثر أيضا على الجيش.

وأضاف كيري في منتدى عن حرب فيتنام في جامعة تكساس بأوستن "لدي بعض التحفظات على اعتماد الجيش على المتطوعين، حيث يجب أن يتقاسم جميع الأميركيين المسؤولية". أعتقد أن هذا أحد أفضل السبل لتجنب نشوب حروب".

وأكد كيري أيضا أن العمليات العديدة لإرسال قوات عبر البحار بموجب النظام الحالي تضع عبئا كبيرا على عائلات الجنود.

وتابع قائلا "على كل أميركي العثور على وسيلة لخدمة البلاد. ليس بالضرورة أن يكون في الجيش. أحب فكرة أن يتعين على كل فرد أن يقدم شيئا."