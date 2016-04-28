مشاجرات بالبرلمان التركي تعطل تشريعاً حول المهاجرين

عطلت مشاجرات بين مشرعين من "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم والمعارضة الموالية للأكراد، جهود إقرار تشريع بشأن اتفاق المهاجرين مع الاتحاد الأوروبي، ورفعت جلسة البرلمان حتى يوم الاثنين.

وتبادل المشرعون اللكمات، وتدافعوا خلال الجلسة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء وسط خلاف بشأن العمليات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في جنوب شرق البلاد.

وأعلن القائم بأعمال رئيس البرلمان في نهاية جلسة أمس الأربعاء، أنه نظراً للمشاجرات لن يجتمع البرلمان حتى يوم الاثنين.

وكان من المتوقع أن يعمل المشرعون يومي الجمعة والسبت على تشريع مطلوب لتضمن تركيا دخول مواطنيها إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، وهذا جزء رئيسي في اتفاقها مع الاتحاد على وقف تدفق المهاجرين على أوروبا.

واندلعت المشاحنات العنيفة بعد أن أشار عضو البرلمان فرحات إنجو من "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد إلى قتل مدنيين في عمليات عسكرية ضد مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" في جنوب شرق البلاد.