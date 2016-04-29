اتهام رجلين في بريطانيا بالدعم المالي لمحمد عبريني

وجهت محكمة في لندن التهمة رسمياً إلى رجلين بتقديم دعم مالي إلى المغربي البلجيكي محمد عبريني الذي يشتبه في مشاركته في اعتداءات باريس وبروكسل، وفق ما أعلنت النيابة الجمعة.

واتهم البريطاني محمد علي أحمد والبلجيكي زكريا بوفاسيل من برمنغهام (وسط) اللذان يبلغان 26 عاماً بتزويد عبريني بـ3000 جنيه استرليني (3800 يورو). ومثل المتهمان أمام محكمة وستمنستر في لندن بعد توقيفهما في 15 نيسان/أبريل برفقة ثلاثة أشخاص آخرين في إطار تحقيق واسع النطاق تجريه وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة ويست ميدلاندز.

وأقر عبريني وهو بلجيكي مغربي (31 عاماً) بعد توقيفه في 9 نيسان/أبريل أنه الرجل الثالث الذي كان برفقة الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في 22 آذار/مارس في مطار بروكسل.

كما وجهت المحكمة نفسها الاتهام إلى سمية بوفاسيل (29 عاماً) الجمعة بتهمة جمع الأموال لأهداف متعلقة بالإرهاب.

وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة الجنائية المركزية في لندن التي تباشر الجلسات في 13 أيار/مايو.



