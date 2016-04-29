البنتاغون يسعى لقطع الإنترنت عن "داعش"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية ( البنتاغون) أمس الخميس أن القيادة العسكرية الأميركية لأنشطة الدفاع والهجمات المعلوماتية "سايبركوم" تسعى لقطع الإنترنت عن تنظيم "داعش" بهدف وضع التنظيم الإرهابي في "عزلة افتراضية".

وقال وزير الدفاع آشتون كارتر أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن هذه "أول عملية قتالية ضخمة" تنفذها "سايبركوم"، منوهاً بأن هذه الوحدة تؤدي دورا مهما في الحملة العسكرية التي يشنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

وأضاف، خلال جلسة استماع أمام اللجنة استمرت أكثر من ثلاث ساعات، أن "الأهداف هي شل شبكة القيادة والسيطرة التابعة لتنظيم داعش، وشل قدرته على نقل الأموال، وشل قدرته على الاستبداد بالسكان والسيطرة عليهم، وشل قدرته على التجنيد في الخارج". وأضاف: "نحن نقصفهم وسنحرمهم من الانترنت".

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جو دانفورد، خلال الجلسة نفسها، إن "الهدف العام الذي نسعى لبلوغه هو فرض عزلة افتراضية" على التنظيم الإرهابي، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف "يتكامل كثيرا مع تحركاتنا الميدانية، ونحن نركز خصوصا على العمليات التي يمكن لتنظيم داعش أن ينفذها في الخارج".