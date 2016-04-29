فرنسا.. الشرطة تحتجز العشرات بعد أعمال عنف

ألقت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية القبض على 27 شخصاً بعد مواجهات مع عشرات من الشباب الملثمين في ساحة الجمهورية بوسط العاصمة باريس الليلة الماضية بعد يوم شهد مسيرات احتجاج منفصلة على إصلاح قوانين العمل شابها العنف أيضاً.

وفي الساعات الأولى من صباح، اليوم الجمعة، تحركت الشرطة لفض التجمع الذي ضم نحو 150 شاباً رفضوا إخلاء الساحة الكبيرة التي شهدت اعتصامات سلمية يومياً تقريباً على مدار الشهر الماضي.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان أن فض التجمع جاء بعد مواجهات بين الشرطة والشبان الذين أشعلوا النار في سيارات ورشقوا قوات الشرطة بقطع من الخرسانة والحجارة التي انتزعوها من الأرصفة.

وأضاف البيان أن 24 ممن ألقي القبض عليهم الليلة الماضية وضعوا قيد الاحتجاز.

وقال المتحدث باسم الوزارة بيير أونري برانديه: "هؤلاء أناس حضروا أساساً من أجل العراك".

وجاءت اشتباكات الليلة الماضية في نهاية يوم شهد مسيرات ألقي خلالها القبض على عشرات. وتفجر العنف خلال المسيرات التي شارك فيها عشرات الآلاف احتجاجاً على قانون يجعل تعيين الموظفين وفصلهم أسهل على الحكومة في بلد تعد حماية العمال فيه أمراً مقدساً وتبلغ نسبة البطالة به أكثر من 10%.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 124 شخصاً خلال احتجاجات أمس التي أصيب فيها 24 شرطياً أحدهم في حالة خطيرة.