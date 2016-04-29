كوريا الشمالية تحكم على أميركي بالسجن 10 سنوات

قالت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية الصينية، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية أصدرت حكماً بالسجن 10 سنوات مع الاشغال الشاقة على أمريكي من أصل كوري بتهمة التخريب.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في وقت سابق إن كيم دونغ شول ألقي القبض عليه في كوريا الشمالية في أكتوبر وإعترف بقيامه بالتجسس.

وعرض قبل شهر على الكاميرات وهو يلتمس الرحمة، مقراً في اعترافات مدبرة بسرقة أسرار عسكرية.

وكان دونغ شول أكد في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" في يناير أنه تجسس لحساب "عناصر كورية جنوبية محافظة" وصور أسراراً عسكرية في كوريا الشمالية.

وتؤكد وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية أنه أوقف في راسون فيما كان يتلقى "يو إس بي" عليها معلومات عسكرية سرية ومعطيات حول البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وغالباً ما يرغم الأجانب الموقوفون في كوريا الشمالية على الإدلاء باعترافات علنية. واستخدمت بيونغ يانغ في الماضي توقيف أميركيين للحصول على زيارات شخصيات كبيرة مثل الرئيسين السابقين جيمي كارتر وبيل كلينتون.