مآسي المنطقة تجمع بين "الصليب" و"الهلال"

انطلقت اجتماعات الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في العاصمة الأردنية عمان.

ويحث المجتمعون على ضرورة بناء شراكات ثنائية وتنسيق الجهود سعيا للوصول إلى آلية تسمح بالاستجابة للكوارث الإنسانية بشكل أكثر فعالية.

وفي يومها الثاني، فقد بدأ الاجتماعات بزيارة جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية إلى مستشفى الهلال الأحمر الأردني الذي عكس عمق الشراكة العربية في خدمة القضايا الإنسانية .

وفيه قسم خاص لعلاج المصابين اليمنيين أنشأه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حيث تم علاج أكثر من خمسة وتسعين مصاباً.

ومع تفاقم أزمة اللاجئين وضحايا الحروب حددت العناوين العريضة لمخرجات اجتماع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر التي شددت على ضرورة تشريع أنظمة تحدد التعاون بين الجمعيات، إضافة لإطلاق عاصمة عربية إنسانية تـعنى بالعمل الإنساني.