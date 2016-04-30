انتشار للشرطة في اسطنبول استعداداً لـتظاهرات عيد العمال

يتوقع أن ينتشر نحو 25 ألف شرطي في اسطنبول مع إغلاق العديد من الشوارع استعداداً لتظاهرات عيد العمال في أول مايو التي تشهد عادة مواجهات بين ناشطين معارضين للسلطة وقوات الأمن.

وحذرت سفارات عدة مواطنيها من خطر وقوع عنف. وتحدثت سفارة الولايات المتحدة عن إمكان أن تحصل الأحد "مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن".

من جهته، أكد مكتب محافظ اسطنبول في بيان، السبت، أن 24 ألفاً و500 عنصر من قوات الأمن ستتم تعبئتهم في المدينة بهدف "ضمان أمن المواطنين" الأحد.

وذكر البيان أن شوارع عدة تؤدي إلى ساحة تقسيم الشهيرة وسط المدينة، حيث تتم عادة التظاهرات، سيتم إغلاقها.

كذلك، ستغلق محطة المترو في ساحة تقسيم ومخرج محطة سيشان في شارع الاستقلال.

واتخذت، منذ السبت، إجراءات أمنية في ساحة تقسيم، حيث نصبت حواجز معدنية، وانتشر عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وعلى غرار الأعوام السابقة، رفضت السلطات السماح بالتظاهر في تقسيم.

ويأتي إحياء عيد العمال هذا العام في وقت تعيش تركيا مرحلة متوترة بعد سلسلة اعتداءات دامية نسبت إلى المتطرفين والمتمردين الأكراد.

والعام الفائت، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات أول مايو.