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تركيا تقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني

المصدر: ديار بكر – رويترز
مقاتلة تركية من طراز إف 16 - توضيحية
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قالت مصادر أمنية اليوم السبت إن طائرات حربية تركية قصفت أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا وفي شمال العراق.

وأضافت أن 20 طائرة أقلعت من قاعدة ديار بكر الجوية وقصفت مواقع في إقليم شرناق بجنوب شرق تركيا وأهدافا استخدمها مقاتلو الحزب في هاكورك وأفاسين وقنديل بشمال العراق.

ونفذ الجيش التركي العديد من الضربات الجوية في المنطقة في الشهور الأخيرة.

كلمات دالّة

#تركيا, #العراق, #حزب العمال, #الأكراد

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