روسيا تدافع عن اعتراض طائرة أميركية

قالت وزارة الدفاع الروسية السبت إنها أرسلت مقاتلة لاعتراض طائرة أميركية اقتربت من حدودها فوق بحر البلطيق أمس، وذلك لأن جهاز تلقي الإشارات الضروري لتحديد هوية الطائرة كان مغلقاً.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الطائرة التابعة لسلاح الجو الأميركي وهي من طراز سي.آر-135 كانت تحلق في مسار روتيني بالمجال الجوي الدولي وإن مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 اعترضتها بطريقة "غير آمنة تفتقر للحرفية".

وأشارت شبكة (سي.إن.إن) الأميركية إلى أن المقاتلة الروسية اقتربت لمسافة حوالي 30 مترا من الطائرة الأميركية ودارت حولها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "كل طلعات الطائرات الروسية تجري وفقاً للوائح الدولية المتعلقة باستخدام المجال الجوي.

وأضافت "أمام سلاح الجو الأميركي حلان: إما الامتناع عن الطيران قرب حدودنا وإما فتح جهاز تلقي الإشارات للتعرف على هوية الطائرة."