فرنسا.. متهم بالإرهاب استخدم هاتفه لمدة 6 أشهر من سجنه

كشفت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن أحد أبرز المتهمين بالإرهاب في فرنسا استمر بإجراء محادثات هاتفية من داخل سجنه طوال 6 أشهر بعد إلقاء القبض عليه.

وقد توقفت هذه الاتصالات بشكل مثير للريبة في نفس يوم هجمات باريس الدامية في 13 نوفمبر الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن سيد أحمد غلام، المتهم بقتل فرنسية وبالإعداد لهجوم ضد كنيسة في إحدى ضواحي باريس، تمكن من الحصول على هاتف جوال داخل سجنه، وأجرى اتصالات لستة أشهر من دون توقف.

وأشارت "لو فيغارو" إلى أن السلطات عثرت على الشريحة التي استخدمها وهي تتضمن معلومات هامة، لاسيما عن أشخاص مرتبطين بهجمات باريس.