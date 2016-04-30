قراصنة داعشيون ينشرون بيانات آلاف من سكان نيويورك

ذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن مجموعة من قراصنة الإنترنت على صلة بتنظيم "داعش" نشروا قائمة بآلاف من سكان نيويورك ودعوا أنصار التنظيم لاستهدافهم.

ويتواصل عملاء اتحاديون وضباط من شرطة نيويورك مع هؤلاء السكان المذكورة أسماؤهم في القائمة لإبلاغهم بالأمر، لكن المصدر قال إن جهات إنفاذ القانون لا تعتقد بوجود تهديد حقيقي.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" في بيان: "رغم أن سياستنا المعتادة هي عدم التعليق على أمور محددة تتصل بالعمليات أو تكون رهن التحقيق، إلا أن مكتب التحقيقات الاتحادي يقوم باستمرار بإبلاغ الأفراد والمنظمات بالمعلومات المتوفرة أثناء التحقيق والتي ربما تنطوي على خطر محتمل".

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن القائمة تشمل أسماء وعناوين منزلية وعناوين بريد إلكتروني، ويبدو أن بعض ما فيها من بيانات قديمة.

ونشرت مجموعة على صلة بـ"داعش" العام الماضي ما زعمت أنها أسماء وعناوين وصور لـ100 من أفراد الجيش الأميركي، وطلبت من أعضائها قتلهم.

ومنذ 2013 اعتقلت السلطات الأميركية أكثر من 70 شخصا اتهموا بمحاولة دعم "داعش".