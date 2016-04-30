لندن تعلن مقتل ألف متطرف في ضرباتها ضد داعش

أظهرت أرقام كشفتها وزارة الدفاع البريطانية أن الضربات الجوية البريطانية التي استهدفت تنظيم "داعش" منذ سبتمبر 2014 في العراق ومنذ ديسمبر الفائت في سوريا أسفرت عن مقتل نحو ألف متطرف.

وبحسب الأرقام التي نشرت الجمعة، فإن نحو 974 عنصراً من "داعش" قتلوا في العراق بالضربات الجوية البريطانية بين سبتمبر 2014 ومارس 2016، فيما قتل 22 في سوريا بين ديسمبر 2015 ومارس 2016.

وأوضحت الوزارة أنه "لم تسقط أي ضحية مدنية خلال هذه الفترة"، وأن هذه الأرقام تشكل "تقديرات تستند فقط إلى تحليلات في مرحلة ما بعد الضربات الجوية".

وأشارت التقديرات الأخيرة التي نشرتها وزارة الدفاع البريطانية في سبتمبر 2015 إلى مقتل نحو 330 متطرفاً في العراق.

وتشارك المملكة المتحدة في التحالف الدولي ضد المتطرفين، والذي يضم أكثر من 60 بلداً، وهي تستخدم ثماني مقاتلات تورنيدو وست مقاتلات تايفون، إضافة إلى طائرات ريبر من دون طيار لتنفيذ مهمات في العراق وسوريا.