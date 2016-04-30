مقاتلة روسية تناور بخطورة قرب طائرة أميركية فوق البلطيق

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلا عن مصدرين عسكريين أميركيين في منطقة بحر البلطيق، أن طائرة مقاتلة روسية من نوع "سوخوي 27" قامت بدورة كاملة حول طائرة استطلاع أميركية في الأجواء الدولية.

وأضافت "سي إن إن" أن المقاتلة الروسية اقتربت لمسافة نحو 30 مترا من طائرة الاستطلاع الأميركية وهي تقوم بهذه المناورة الخطرة بسرعة فائقة.

واحتجت الولايات المتحدة رسميا في السابق عدة مرات حين قامت جيوش دول أخرى بمناورات مماثلة. يأتي الحادث في وقت يتصرف فيه الجيش الروسي بجرأة متزايدة مع الدول الغربية.

وفي الآونة الأخيرة حلقت مقاتلات روسية قرب سفينة حربية أميركية في بحر البلطيق.