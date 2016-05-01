أوباما يسخر من ترامب: مشغول بأكل اللحم ومهاجمة ميركيل

انتقد الرئيس الأميركي باراك أوباما كلا من الديمقراطيين والجمهوريين في آخر ظهور له في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي يكون مليئا بالنجوم، إلا أنه وجه أشرس نقد لدونالد ترامب الذي يتصدر قائمة المرشحين الجمهوريين المحتملين في انتخابات الرئاسة الأميركية.



وقال أوباما، خلال كلمته التي اعتادت أن تكون ساخرة في هذا الحدث من كل عام، إنه متأثر قليلاً لعدم وجوده الليلة، في إشارة إلى ترامب، فقد استمتعنا كثيرا المرة الماضية.

وأضاف الرئيس الأميركى، "وهذا أمر مثير للدهشة، فهناك غرفة مليئة بالصحفيين والمشاهير والكاميرات، وهو يقول لا.. هل هذا العشاء مبتذل للغاية لدونالد، وما الذى يمكن أن يفعله بدلاً من الحضور، هل يأكل ترامب لحم "الستيك"، أم مشغول بكتابة تغريدات مهينة لأنجيلا ميركل؟ ما الذي يفعله؟.

وتعالت الضحكات عندما قال أوباما "يقولون إن دونالد يفتقر للخبرة اللازمة ليصبح رئيسا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، لكنه وللإنصاف أمضى سنوات في لقاءات مع زعماء من أنحاء العالم" ملكة جمال السويد وملكة جمال الأرجنتين وملكة جمال أذربيجان" مشيرا إلى منافسات ملكة جمال الكون التي كان ترامب سابقا أحد ملاكها.



كما سخر أوباما من القلق الذي أبداه كثيرون في المؤسسة الجمهورية من احتمال فوز ترامب أو المرشح الآخر المحتمل تيد كروز بترشيح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

إلى ذلك، تحدث أوباما عن فترة رئاسته وتكهن مازحا بأن بلاده قد تكون تقترب من نهايتها. وقال "نهاية الجمهورية لم تظهر قط بشكل أفضل".

وتحدث عن أكثر من سبعة أعوام أمضاها في الرئاسة قائلا إنه كان شابا تملؤه الأفكار المثالية والحماسة قبل أن يصبح رئيسا مضيفا "قبل ثماني سنوات قلت أن الوقت حان لتغيير أسلوب سياساتنا... أدركت متأخرا أنه كان يجب علي أن أكون أكثر تحديدا".

