بوتين يجري تعديلات مهمة في أجهزة إنفاذ القانون الروسية

عزل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عدة مسؤولين كبار في أجهزة إنفاذ القانون يوم السبت، في أحد أكبر التعديلات في هياكل السلطة في روسيا في السنوات الأخيرة.

وبموجب مرسوم نُشر في البوابة القانونية الرسمية للرئيس، عزل بوتين المدعي العام الجنوبي لشؤون النقل سيرغي ديمتريف، ورئيس هيئة السجون الاتحادية في موسكو إيغور كليمنوف، ونائب وزير الداخلية لمنطقة القرم التي ضمتها روسيا ديمتري نيكليودوف.

وعزل بوتين أيضا من بين آخرين يوري نيركوف، وفاسلي بسكاريف نائبي لجنة التحقيقات الروسية.

وقام بترقية محقق اللجنة للقضايا الخاصة ليف جورا إلى كبير محققين. وتولى جورا منصب ايجور كراسنوف الذي عُين نائبا لرئيس لجنة التحقيقات.

وقضى كراسنوف العشر سنوات الماضية في التحقيق في بعض من أكبر جرائم اغتيال ومحاولات اغتيال في روسيا. واشتهر كراسنوف أيضا بعمله بشأن قضايا المتطرفين القوميين. وقبل عام عُين رئيسا للمحققين في مقتل زعيم المعارضة بوريس نيمتسوف الذي قُتل في فبراير 2015.

ولم يتم إعطاء سبب في مرسوم الرئيس لهذه التغييرات الشخصية في الوكالات الاتحادية والتي تضمنت أيضا عزل وتعيين عدة أشخاص في وكالات إنقاذ القانون الإقليمية.