ترامب: فوزي في انديانا يحسم سباق الترشح عن الجمهوريين

أكد دونالد ترامب، الذي يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية، الأحد، أن السباق سيحسم لصالحه إذا انتصر في الانتخابات التمهيدية للحزب بولاية إنديانا بعد غد الثلاثاء، حيث يتفوق الآن بفارق كبير على منافسه الرئيسي تيد كروز، مشيرا إلى أنه "سيحسم الامر تماما".

وأظهر استطلاع رأي أجرته شبكة (إن.بي.سي) الإخبارية وصحيفة وول ستريت جورنال ومؤسسة ماريست تفوقا كبيرا لترامب في إنديانا بواقع 49 بالمئة مقابل 34 بالمئة لكروز و13 بالمئة للمرشح الثالث جون كيسيك.

وبدا ترامب مفعما بالثقة وهو يتحدث في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية حين سئل إن كانت إنديانا ستنهي السباق لصالحه. وقال ترامب "نعم.. سيحسم الأمر.. سيحسم تماما".

وأظهر الاستطلاع عظم التحدي الذي يواجه كروز في محاولته لمنع ترامب من جمع تأييد 1237 مندوبا هو الرقم المطلوب لحسم سباق الترشيح.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثامن من نوفمبر المقبل.