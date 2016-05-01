تركيا توقف 4 "داعشيين" يعدون لهجوم في أنقرة

اعتقلت الشرطة التركية 4 سوريين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش كانوا يعدون لهجوم يستهدف الاحتفالات بذكرى الأول من مايو في أنقرة، بحسب وكالة الأناضول.

وذكرت الوكالة أن الرجال الأربعة سوريون كانوا موجودين في العاصمة التركية أنقرة منذ بعض الوقت، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

وتعيش تركيا حالة تأهب مستمرة منذ الصيف الماضي وشهدت سلسلة غير مسبوقة من الاعتداءات الدامية المنسوبة إلى تنظيم داعش استهدفت خصوصا اسطنبول وأنقرة.

ففي أكتوبر فجر انتحاريان نفسيهما وسط حشد من أنصار القضية الكردية أمام محطة القطارات المركزية ما أدى إلى سقوط 103 قتلى في أنقرة. ثم في يناير فجر آخر نفسه ما أسفر عن مقتل 12 سائحاً ألمانياً قرب المسجد الازرق "السلطان أحمد" في اسطنبول.

يذكر أن أنقرة التي اتهمها شركاؤها بالتساهل مع المجموعات الأكثر تطرفا في المعارضة السورية المسلحة، انضمت الصيف الماضي إلى التحالف الدولي المناهض للجهاديين.