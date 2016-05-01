رئيس الوزراء الفرنسي يزور أستراليا بعد صفقة عسكرية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، الأحد، أنه سيزور غدا الاثنين أستراليا حيث سيلتقي نظيره مالكوم تورنبول، وذلك بعد إبرام عقد ضخم لمجموعة الصناعات البحرية العسكرية الفرنسية (دي سي ان اس) و"للإشادة بشراكة لخمسين عاما".

وسيلتقي فالس أيضا أعضاء وفد المجموعة الفرنسية التي فازت بالعقد.

وتأتي الزيارة إثر فوز المجموعة الفرنسية، الثلاثاء، بعقد ضخم تقدر قيمته بـ 34 مليار يورو لصناعة الجيل الجديد من الغواصات الأسترالية وللصيانة وتدريب العاملين فيها. ويتعلق العقد العسكري الأضخم لأستراليا بتصنيع 12 غواصة.

ويزور فالس منذ الخميس كاليدونيا الجديدة التي سيغاردها الأحد إلى نيوزيلاند. وأضيفت المحطة الأسترالية للرحلة في توقيت لاحق.

وكان من المقرر أن يزور فالس أستراليا في مارس، لكن تم تأجيل الزيارة لأسباب تتعلق بالجدول الانتخابي في أستراليا.