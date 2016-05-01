قاعدة إيطالية تدرب عشرات الطيارين الخليجيين المقاتلين

إيطاليا تخرج عشرات الطيارين الخليجيين المقاتلين وتحولت قواعدها إلى مسرح لبناء وتخريج أفضل الطيارين المقاتلين من عدة دول، وتحديدا الدول الخليجية ومنها السعودية وقطر وعمان والكويت.

"العربية" زارت القاعدة الجوية "غالاتين" وتمت الدعوة بطائرة عسكرية. وفور الوصول استقبل قائد القاعدة فريق العمل.

وتعد قاعدة "غالاتين" لتدريب وتخريج طيّارين مقاتلين أوروبيين، وأيضا خليجيين، أكبر قاعدة جوية في إيطاليا وأوروبا، وتقع في مدينة بريشيا جنوب إيطاليا.

ويقول الكولنيل باولو سارنتينو مدير القاعدة: "لدينا متدربون على الطيران القتالي من الكويت، وطيارون من عمان وقطر في قاعدة بيزا القريبة من هنا، ولدينا كويتيون آخرون في قاعدة فروزينوني للتدريب على المروحيات العسكرية، وكذلك طيارون سعوديون في القاعدة ذاتها.

قاعدة غلاتينا تستقبل تباعا طيّارين عسكريين جددا من دول الخليج العربية، لتخرّج مقاتلين على أحدث أنواع الطائرات المقاتلة في العالم، بقدرة قتالية، على أيّ طراز ونوع، ومنها إف الأميركية بأنواعها، والميراج والأباتشي الفرنسية، وتورنيدو، ويورو فايتر الأوروبية الصاعقة، وحتى الطائرات من دون طيار!

ويقول الكابتن رفائيللي مسؤول العلاقات العامة بالقاعدة الجوية: "نوفر للطيارين المتدربين المعدات من كل أنحاء العالم لبناء مهارتهم القتالية".

الطيارون المقاتلون يتدرّبون نظريا وعمليا لتشرّب ثقافة الطيران القتالي وسلامته، عبر 4 مراحل، كلّ مرحلة تمتد نحو 7 أشهر. وهم يتدرّبون على القتال في ظروف متنوّعة، قتال جو أرض، وجو جو.