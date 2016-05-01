مطار بروكسل يفتتح صالة المغادرة عقب هجوم داعش

تعيد سلطات مطار بروكسل افتتاح جزء من صالة المغادرة فيه، اليوم الأحد، بعد 6 أسابيع على تنفيذ انتحاريين ينتمون لتنظيم داعش هجمات فيها أسفرت عن مقتل 16 شخصا ودمرت أجزاء من المبنى.

وفجّر مهاجمون عبوات ناسفة كانت موضوعة في حقائب سفر بصالة المغادرة في مطار بروكسل في 22 مارس قبل أن يفجر ثالث نفسه على متن قطار أنفاق في المدينة. وقتل في الإجمال 32 شخصا.

وقالت الشركة التي تدير المطار إنه بدءا من يوم الاثنين سيعاد فتح 111 مكتبا لتسجيل الركاب في قاعة المغادرة في المطار، و36 آخرين في مبنى مؤقت.

وأشارت الشركة إلى أن هذا القرار يرفع قدرة استيعاب صالة المغادرة الحالية إلى نحو 80 في المئة على الأقل مما كانت عليه قبل الهجوم.

وقال أرنو فييست، المدير التنفيذي لشركة مطار بروكسل "إن إعادة الافتتاح هي لحظة مهمة للمطار بأكمله ولبلجيكا".