الأردن.. فرق خاصة من 12 دولة تشارك بمسابقة المحارب

بدأت الاثنين فعاليات مسابقة المحارب الدولية السنوية الثامنة بمشاركة 27 فريقاً من فرق العمليات الخاصة والأجهزة الأمنية والعسكرية يمثلون 12 دولة عربية وأجنبية.

ونفذت وحدات من العمليات الخاصة عرضاً عسكرياً يحاكي مكافحة الإرهاب والتطرف الذي يهدد المنطقة والعالم، حيث شمل العرض بعض الأسلحة والمعدات العسكرية، واستخدام طائرات البلاك هوك المقاتلة، إضافة إلى عملية تخليص وسيطرة على إرهابيين داخل مبنى بالتزامن مع عملية مطاردة وسيطرة على إحدى المركبات كما واقتحمت أوكار المتطرفين.

وتعتمد المسابقة على تبادل الخبرات بين الفرق المشاركة والاستفادة منها من أجل توحيد الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، وفقاً لمدير مسابقة المحارب وكبير المحاربين، العقيد المتقاعد مسلم الزواهرة.

وقال الزواهرة لـ "العربية.نت" إن هذه المسابقة هي فرصة وحيدة لكي تجتمع فيها الفرق حيث يتنافسون ويتبادلون الخبرات، مشيراً إلى أن ما يميز المسابقة لهذا العام هو مشاركة فرق من العمليات الخاصة والجيش وقوات الشرطة من أجل التنسيق لمكافحة الإرهاب.

وتضمن اليوم الأول فعاليات فردية وجماعية تنوعت بين رمايات المسدس والقناصين لمسافات مختلفة وعمليات اقتحام المباني، كما سيحدد أفضل رامي مسدس ضمن مسابقة منفصلة من كل الفرق، ويتم الإعلان عن الفائز من الفرق المشاركة وأفضل رام للمسدس في حفل ختامي.

وتحظى المسابقة التي تستمر حتى السادس من الشهر الجاري باهتمام العديد من دول العالم، حيث صممت بشكل يبين قدرة المشاركين على التحمل والصبر والعمل الجماعي وكيفية تطبيق مهارات الفنون القتالية.

وتركز المسابقة على استخدام المهمات العسكرية والأسلحة الفردية والميادين الحديثة للتطبيقات التي يوفرها مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة الذي تأسس كمنشأة متخصصة في التدريب والتطوير لمكافحة الإرهاب، والعمليات الخاصة، بالإضافة إلى الحرب غير النظامية.