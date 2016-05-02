السودان: لن نفرط في مثلث "حلايب"

أكّد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن بلاده لن تفرط في سيادتها على مثلث "حلايب"، المتنازع عليه مع مصر، مشددًا أنها اتخذت الإجراءات القانونية والسياسية، الكفيلة بالحفاظ على حقوقها، وفقاً لتعبيره.

وأضاف وزير الخارجية السوداني، خلال تلاوته تقريرا لأداء وزارته، أمام البرلمان السوداني، الاثنين أن العلاقة بين الخرطوم والقاهرة، في أفضل حالاتها، ولكن السودان لم ولن يفرط في سيادته الوطنية قيد أنملة، واتخذ كل الإجراءات الاحترازية، التي تحفظ حقوقه القانونية.

ولفت إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين (السودان ومصر)، ستنعقد في العاصمة المصرية القاهرة قريبًا، برئاسة رئيسي البلدين السوداني عمر البشير، والمصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت الخارجية السودانية طالبت مصر مؤخرًا، بالتفاوض المباشر معها حول "مثلث حلايب وشلاتين".

ومثلث "حلايب" المتنازع عليه بين مصر والسودان (يعرف أيضًا باسم مثلث حلايب وشلاتين)، يقع جنوب شرقي مصر وشمال شرقي السودان، ويضم ثلاث بلدات كبرى هي: حلايب، وأبو رماد، وشلاتين.

وطالبت الخارجية السودانية، مصر في حالة عدم قبول التفاوض المباشر معها حول المنطقة، أن توافق على اللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل حسم النزاع.