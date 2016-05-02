الشرطة الألمانية توقف 3 مصورين صحفيين

أعلنت رابطة الصحفيين الألمان، توقيف السلطات في البلاد، 3 مصورين صحفيين، بـ"ذريعة مقاومة رجال الشرطة، خلال تغطيتهم مظاهرة ضد "حزب البديل من أجل ألمانيا" (يميني متطرف).

وذكرت الرابطة في بيان، مساء الأحد، أنها تدرس اتخاذ الإجراءات القانونية، من أجل مقاضاة الشرطة، على توقيفها الصحفيين الثلاثة، واصفة الواقعة بـ"الفضيحة".

وأوضح البيان، أن "أحد الصحفيين احتجز في قسم الشرطة لـ 11 ساعة، فيما نقل آخر إلى المشفى بعد فقدانه الوعي خلال الاحتجاز"، مضيفًا أن الشرطة استخدمت "عنفًا مفرطًا".

من جانبه شدد متحدث باسم شرطة مدينة رويتلينغن، في تصريحات صحفية، الأحد، أن "الصحفيين الثلاثة، وضعوا حركة المرور في خطر شديد، خلال تغطيتهم أنشطة غير سلمية، ولم يلتزموا بإخلاء طريق أغلقته الشرطة، وألقي القبض عليهم ضمن عدد كبير من المتظاهرين".

وكانت الشرطة الألمانية، أوقفت أكثر من 400 متظاهرًا، أحرقوا إطارات سيارات في الطرقات، أمس الأول السبت، وذلك في مظاهرات مناهضة للحزب المعروف بمعاداته للإسلام.