تركيا.. أردوغان ينقض على سلطات رئيس الوزراء

تولى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سلطة تعيين مسؤولي الحزب بالأقاليم بدلا من رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في خطوة تمثل تقليصا لسلطته على أنصار الحزب وتعزيزا لنفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتعد الخطوة التي اتخذت يوم الجمعة خلال اجتماع للجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية أحد أقوى الدلائل حتى الآن على التوتر بين أردوغان -الذي يريد رئاسة ذات صلاحيات تنفيذية في تركيا- وبين داود أوغلو الذي سيتم تهميشه في حال تغيير النظام البرلماني للبلاد.

وقال مسؤول كبير بحزب العدالة والتنمية الاثنين إن "هذا القرار سيضعف سلطة داود أوغلو على الحزب. لن تكون مهمة داود أوغلو سهلة بعد هذا (القرار)." وطلب المسؤول عدم نشر اسمه لما ينطوي عليه هذا الأمر من حساسية.

ويحكم حزب العدالة والتنمية ذا الجذور الإسلامية تركيا منذ 14 عاما وهو مؤسسة متجانسة أسسها أردوغان. ويتهم المنتقدون الرئيس بالتصرف بطريقة سلطوية على نحو متزايد. وينفي أردوغان هذا الاتهام.

وبموجب الدستور يتعين على أردوغان قطع علاقته بحزب العدالة والتنمية الحاكم عندما أصبح رئيسا في الانتخابات التي أجريت في أغسطس 2014 بعد أن ظل رئيسا للوزراء لأكثر من عشر سنوات وذلك لأن من المفترض على رئيس الدولة أن يسمو على السياسات الحزبية.

لكن إردوغان لا يزال يتمتع بولاء شديد في الحزب ويسعى للحفاظ على نفوذه لذا فإنه يترأس من حين لآخر اجتماعات مجلس الوزراء في قصره الرئاسي ويحرص على أن تكون اللجنة التنفيذية للحزب زاخرة بحلفائه.