قصف متبادل بين الجيش التركي وداعش عبر سوريا

قصف الجيش التركي مساء الاثنين أهدافا تابعة لتنظيم داعش في سوريا، وذلك ردا على قصف صاروخي سابق استهدف بلدة تركية.

وقال مصدر أمني تركي إن صاروخين أصابا بلدة كلس التركية قرب الحدود السورية، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش التركي، الاثنين، أنه قصف أهدافاً لتنظيم داعش في سوريا بالمدفعية وطائرات بدون طيار، انطلقت من قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا يوم الأحد، ما أدى إلى مقتل 34 متشددا.

وأضاف أن الطائرات دون طيار دمرت ست مركبات وخمسة مواقع لداعش، وذلك ردا على هجمات صاروخية للتنظيم أصابت إقليم كلس التركي.

وسبق لتركيا أن استهدفت عددا من مراكز داعش داخل سوريا، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود.