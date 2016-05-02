مدير السي آي إيه: أريد تصفية البغدادي

رأى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" جون برينان، الأحد، أنه سيكون لتصفية زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي "وقع" كبير على التنظيم المتطرف. وكان برينان يجيب الأحد عن أسئلة لقناة "ان بي سي" حول اليوم التاريخي في الأول من مايو عندما أعلن الرئيس باراك أوباما للعالم أجمع مقتل زعيم تنظيم القاعدة. وأضاف "لقد قضينا على قسم كبير من تنظيم القاعدة. لم نقض عليه تماما بعد، الآن علينا أن نواجه في السنوات المقبلة الظاهرة الجديدة لتنظيم داعش".

يذكر أن بن لادن قتل ليل الأول إلى الثاني من مايو 2011 على أيدي قوات خاصة أميركية شنت هجوما على منزله في ابوت آباد بباكستان.

وسأل صحافي "ان بي سي" برينان الذي نادرا ما يدلي بتصريحات للإعلام الأميركي "هل أصبح زعيم داعش بأهمية بن لادن؟"، فأجاب برينان "نعم هو مهم وسنقضي على تنظيم داعش لا شك في ذلك. إذا قمنا بتصفية البغدادي أعتقد أن ذلك سينعكس سلبا على التنظيم".

وحذر برينان من أن "داعش ليس منظمة كبرى بل ظاهرة. ليست موجودة فقط في سوريا والعراق بل أيضا في ليبيا والنيجر ودول أخرى"، مشيرا إلى خلايا وفروع للتنظيم خارج معاقله في سوريا والعراق.