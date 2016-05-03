إسرائيل تهدم منزل فلسطيني في نابلس

هدمت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، منزل عائلة شاب فلسطيني متهم بالمشاركة في قتل مستوطن وزوجته في أكتوبر الماضي.

وتشهد فلسطين وإسرائيل أعمال عنف منذ الأول من أكتوبر. وفي ذلك اليوم، قتل الزوجان المستوطنان إيتام ونعمة هينكين بالرصاص عندما كانا في سيارتهما قرب نابلس.

وبعد أقل من أسبوع على الهجوم، أعلنت إسرائيل اعتقال خمسة أعضاء من خلية قالت إنها تابعة لحركة حماس واتهمتهم بتنفيذ العملية. وبين المعتقلين زيد زياد عامر وهو في العشرينات من عمره.

وقال والده زياد "اقتحموا المنزل قرابة الساعة السادسة والنصف صباحاً، وبدأوا بتكسير محتوياته. هدموا الواجهات الداخلية وشمعوها".

وأضاف "قمنا بتقديم اعتراض (ضد هدم المنزل)، ورفضوه منذ 15 يوماً، كنا نتوقع قدومهم".

وفي مواجهة هجمات الفلسطينيين، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات، ما يجعل عائلات كاملة تصبح بلا مأوى.