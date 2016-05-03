غزة.. إسرائيل ستفتح معبراً أغلقته 8 سنوات

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون أن سلطات الاحتلال ستعيد فتح معبر بيت حانون "إيرز"، أحد المعابر الرئيسية مع قطاع غزة والمغلق منذ نحو ثماني سنوات.

ولم يخض القرار الإسرائيلي بإعادة فتح معبر "إيرز" أمام حركة المرور التجارية على الطرف الشمالي الشرقي لغزة في التفاصيل.

وسيخفف فتح المعبر تدريجياً الحصار المفروض على القطاع منذ 2007 كما يهدف إلى تخفيف الضغوط على المعبر الوحيد للمركبات التجارية (كرم أبو سالم) في جنوب شرق قطاع غزة إلى جانب حركة مرور الشاحنات على الطرق الإسرائيلية المؤدية إليه.

وكانت إسرائيل أوقفت حركة المرور التجارية عبر معبر "إيرز"، وفق التسمية الإسرائيلية، عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ولم تسمح منذ ذلك الحين إلا بمرور الأفراد، ثم أغلقت المعبر أمام حركة البضائع عام 2008.

وسيسمح فتح المعبر بعبور نحو 300 شاحنة يومياً كانت تستخدم معبر كرم أبو سالم.

ولم يكن قرار فتح المعبر تسهيلاً للفلسطينيين، ولكنه جاء بعد خلفية شكاوى إسرائيلية كثيرة قدمت مؤخراً بشأن الضغط الذي تتعرض له الشوارع الواصلة لمناطق غلاف غزة.