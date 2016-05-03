الأطلسي: سندافع عن حلفائنا إذا ما تعرضوا لعدوان روسي

أعلن وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر اليوم الثلاثاء في شتوتغارت (جنوب غرب المانيا) أن حلف الأطلسي يتمسك بسياسة "الأبواب المفتوحة مع روسيا"، لكنه لن يتردد في "الدفاع عن حلفائه" إذا ما شنت روسيا "عدوانا".

وقال كارتر خلال حفل انتقال قيادة قوات الحلف الأطلسي في أوروبا إلى الجنرال كورتيس سكاباروتي، إن حلف الأطلسي يتمسك بسياسة "الأبواب المفتوحة مع روسيا" من أجل التعاون لمواجهة التحديات الأمنية في العالم، إذا ما تخلت موسكو عن سياستها العسكرية.

وشدد وزير الدفاع الأميركي على القول "لكن الكرملين هو الذي يقرر. لا نريد حربا باردة ولا (حربا) ساخنة أيضا. نحن لا نسعى إلى جعل روسيا عدوا".

وشدد كارتر على القول "لكن لا تخطئوا: سندافع عن حلفائنا، وعن النظام الدولي القائم على اسس، وعن المستقبل الايجابي الذي يوفره لنا".

وسيخلف الجنرال سكاباروتي الذي كان حتى الان قائدا للقوات الاميركية في كوريا الجنوبية، الجنرال فيليب بريدلاف الذي كان قائدا للقوات في اوروبا منذ 2013.

وسيعنى الجنرال سكاباروتي بالعلاقات الصعبة بين الحلف الأطلسي وموسكو، التي شهدت في الفترة الاخيرة عددا من الحوادث "الخطرة" في بحر البلطيق بين سفن وطائرات روسية وأميركية.

واقتربت طائرات روسية مرارا في الفترة الاخيرة من سفن أو طائرات عسكرية أميركية في بحر البلطيق.

وقد وقعت هذه الحوادث فيما تشهد العلاقات بين موسكو وواشنطن توترا حول عدد من النزاعات كالنزاع في شرق أوكرانيا او في سوريا.

وفي أوكرانيا، وللاحتجاج على الضم "غير الشرعي" للقرم في اذار/مارس 2014، وعلى هجوم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا ربيع 2014، علق الحلف الاطلسي أي تعاون عملي مع موسكو التي يتهمها بدعم المتمردين بالسلاح والعناصر.

وأعلنت المانيا الاسبوع الماضي عن انفتاحها على اقتراح ارسال جنود من الجيش الألماني إلى ليتوانيا في اطار تعزيز الوجود العسكري الذي يريده الحلف الاطلسي على جناحه الشرقي، بعد الاجتياح الروسي للقرم.