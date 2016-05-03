المؤيدون لبقاء بريطانيا في "أوروبا" يحتفظون بالصدارة

حافظ المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي على تقدمه للأسبوع الثاني على التوالي، وفقا لاستطلاع عبر الإنترنت أجرته مؤسسة "تي إن إس" ووضع المؤيدين في الصدارة بنسبة 39% مقابل 36% للمعسكر المنافس.

وحصل المؤيدون للبقاء في الاتحاد في الاستطلاع السابق الذي أجرته "تي إن إس" على 38% مقابل 34% للداعين للخروج من الاتحاد.

وكان ذلك أول مسح مكتمل تجريه "تي إن إس" منذ أن حث الرئيس الأميركي باراك أوباما بريطانيا الشهر الماضي على البقاء داخل الكتلة المؤلفة من 28 دولة. وقالت "تي إن إس" إن مناشدة أوباما لم تحدث تحولا كبيرا في الآراء.

وقال لوك تيلور، مدير قسم التوجهات الاجتماعية والسياسية في "تي إن إس" بالمملكة المتحدة: "بدأنا الآن في رؤية حملة البقاء ضمن الاتحاد تتقدم للصدارة لكن دون دعم كبير ربما توقعه البعض بعد زيارة أوباما".

وشمل الاستطلاع 1221 بالغا في المملكة المتحدة خلال الفترة بين 26 و28 ابريل. ويبلغ هامش الخطأ 3% بالزيادة أو النقصان.