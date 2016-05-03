تركيا تبدأ تطبيق اتفاق "إلغاء التأشيرات"

بدأت تركيا تطبيق الاتفاق مع أوروبا على إلغاء تأشيرات السفر، بإعفاء القبارصة اليونانيين من تأشيرات السفر، بينما ينتظر أن يعفى الأتراك من التأشيرة لدخول أوروبا.

وقال مسؤول تركي، الثلاثاء، لرويترز، إن القبارصة اليونانيين لن يحتاجوا لاستخراج تأشيرة سفر لتركيا، وذلك بموجب اتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي لكنه أكد أن هذا لا يعني اعتراف تركيا بقبرص.

ونشرت الجريدة الرسمية قراراً بموافقة الحكومة التركية على إعفاء مواطني الاتحاد الأوروبي من تأشيرة السفر بمجرد أن يخفف الاتحاد من متطلبات التأشيرة بالنسبة للأتراك. وهذه الخطوة ضمن 72 معياراً تطالب بها بروكسل.

وأكد المسؤول التركي أن الاتفاق سينطبق أيضاً على القبارصة اليونانيين.

وقال "هذا لا يعني الاعتراف بقبرص. وإذا ألغى الاتحاد الأوروبي تأشيرة السفر للمواطنين الأتراك فإننا سنلغي أيضاً تأشيرة السفر لبقية دول الاتحاد الأوروبي".

وتابع "يمكن الآن للقبارصة اليونانيين أن يسافروا لتركيا بالفعل، لكننا نصدر تأشيرات لهم في وثيقة منفصلة. ولن يعودوا بحاجة إلى تأشيرة بموجب الإجراء الجديد".

والثلاثاء، نقلت قناة "بي بي سي" البريطانية عن مصدر أوروبي أن المفوضية الأوروبية بصدد السماح، بشكل مشروط، لمواطني تركيا بالسفر والتنقل في منطقة الشينغن في الاتحاد الأوروبي، وتضم 26 دولة بدون تأشيرة.

ويقضي الاتفاق بين أوروبا وتركيا بإعادة اللاجئين الذين عبروا بحر إيجه إلى اليونان.