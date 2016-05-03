تركيا: مقتل عشرات المسلحين الأكراد في ضربات واشتباكات

أعلن الجيش التركي اليوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 42 من مسلحي حزب العمال الكردستاني قُتلوا في ضربات جوية واشتباكات يومي الاثنين والثلاثاء بينما قتل ثلاثة جنود.

وأضاف أن طائرات حربية تركية ضربت كهوفا ومواقع أسلحة لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق حيث توجد قيادة الحزب في وقت متأخر أمس الاثنين، ما أدى إلى مقتل 18 مقاتلا.

وذكر أن جنديا وخمسة متطرفين قُتلوا في اشتباكات في منطقة كوكورجا في إقليم هكاري المتاخم لإيران والعراق اليوم الثلاثاء.

وقال بيان للجيش إنه في عمليات نفذت أمس الاثنين قُتل ستة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في نصيبين قرب الحدود السورية، بينما قتل سبعة في بلدة شرناق وقُتل شخص في كوكورجا.

وذكر الجيش أن مسلحين من حزب العمال كانت معهم قاذفات صاروخية وبنادق هاجموا أمس الاثنين موقعا عسكريا في حي سمدنلي في إقليم هكاري، الأمر الذي أدى لوقوع اشتباك قُتل فيه جنديان تركيان وخمسة من مقاتلي الحزب.