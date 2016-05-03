حلف الأطلسي يدرس نشر 4 كتائب في دول البلطيق لردع روسيا

قال وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، الاثنين، إن حلف شمال الأطلسي يدرس تناوب 4 كتائب من القوات على الدول الأعضاء الشرقية في أحدث اقتراح للحلفاء للتصدي للسلوك العدائي لروسيا.

وكانت دول البلطيق وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا التي انضمت إلى الحلف في 2004 طالبت بوجود أكبر للحلف خشية تهديد روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.

وأقر كارتر بأن مناقشات الحلف شملت نشر الكتائب الأربع في دول البلطيق وبولندا. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن عدد أفراد الكتائب من المرجح أن يصل إلى أربعة آلاف جندي مقسمة بين الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال كارتر للصحافيين المرافقين له في بداية زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى ألمانيا "هذا أحد الخيارات التي تتم مناقشتها" ورفض الخوض في تفاصيل بشأن مناقشات الحلف.

ويقول مسؤولون أميركيون إن الهدف في أوروبا هو الانتقال على نحو متزايد من جهود طمأنة الحلفاء إلى نشاط أوسع لردع أي تحركات عدوانية من قبل روسيا.

وخصصت الولايات المتحدة ميزانية بالفعل لزيادة كبيرة في التدريبات والمناورات العسكرية، وأعلنت في الشهر الماضي أنها سترسل ألوية قتالية أميركية مدرعة في تناوب مستمر إلى أوروبا.