خسائر داعش وهجماته يزيدان معاً

رغم أن خسائر تنظيم داعش الفادحة في كل من سوريا والعراق وليبيا تتفاقم، إلا أن هجمات التنظيم مستمرة.

وقد ازدادت الهجمات هذا العام في كل من العراق وسوريا وليبيا .

ووقع 891 هجوماً خلال الربع الأول من هذا العام في العراق وسوريا، وهو عدد يزيد عما شهدته الفترة ذاتها منذ بدء هجمات داعش منتصف عام 2014.

أما الخسائر، بحسب تقديرات الجيش الأميركي، فقد تقلصت مساحة الأراضي التي يسيطر عليها داعش في العراق بنسبة 40% قياساً بعام 2014، مقابل 20% في سوريا.

كذلك، خسر داعش مدينة تدمر الأثرية، ولا يزال يتعرض لضغط أيضاً من قصف التحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة.

ورغم ذلك نجد أن التنظيم زحف منذ منتصف الشهر الماضي في مناطق ريف حلب الشمالي، ما أجبر قرابة نصف سكان مخيمات اللاجئين شرق إعزاز قرب الحدود التركية، والبالغ عددهم 60 ألف نسمة على الفرار.

كما سيطر عناصر داعش على قرى عديدة بعد معارك عنيفة مع الثوار من بينها دوديان وتل شعير وإكده .

وفي ليبيا، حيث يتنامى نفوذ التنظيم بعد استيلاء عناصره على مدينة سرت ومهاجمة حقول نفطية نجد أن هجمات داعش تتركز على المنشآت النفطية في البريقة شرق ليبيا .

وكان آخر هجمات التنظيم على البوابة 52 جنوب البريقة، إضافة إلى منشآت النفط في رأس لانوف والسدرة.